غموض يكتنف الاستشارات بعد انسحاب الحريري

2019/12/19 | 01:38

اخبار السعودية )- يكتنف الغموض الاستشارات النيابية المفترض عقدها في بيروت اليوم، إثر سحب سعد الحريري اسمه من التداول لترؤس الحكومة مجدداً أمس.وجاء هذا بعد مساعي تذليل العقد التي شارك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله».

وقال الحريري في بيان: «لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة».

وقالت مصادر مواكبة إن «الخرق المطلوب» الذي عمل عليه بري «اصطدم بتمسك الأطراف بالمواقف السابقة».

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