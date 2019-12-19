إعفاء المديرين العامين ومديري الدوائر في صلاح الدين

2019/12/19 | 07:12

اخبار السعودية )- اتفق نواب محافظة صلاح الدين مع المحافظ على إعفاء جميع المديرين العامين ومديري الدوائر كافة، عدا الأمنية منها في المحافظة.وحصلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الأربعاء، على وثيقة لمحضر اتفاق بين نواب

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