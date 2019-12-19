"مجزرة السنك" تطل من جديد.. أدوات القتل تحضر وسط بغداد

2019/12/19 | 07:43

اخبار السعودية )- لا يزال المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، ينتظرون "الثأر" لقتلاهم، يترقبون تحقيقات عادلة تنصف عشرات الشبان الذين قضوا غدراً تحت جنح الظلام في ذلك اليوم الدامي من السادس من ديسمبر عند جسر السنك

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