برويز مشرف يندد بحكم الإعدام ويعتبره «ثأراً»

2019/12/19 | 11:58

اخبار السعودية )- ندد الرئيس السابق لباكستان برويز مشرف بحكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة الخيانة في وقت سابق هذا الأسبوع، قائلاً إن الحكم مردّه «ثأر شخصي».والحكم القضائي الذي أعلن أول من أمس (الثلاثاء)، هو أول إدانة من نوعها لرئيس سابق للقوات المسلحة بتهمة الخيانة في باكستان، التي حكمها الجيش لعقود ولا يزال يحتفظ بنفوذه في البلاد.وقال مشرف في تسجيل فيديو نشره مساعده في ساعة متأخرة أمس (الأربعاء): «تم تناول هذه الإجراءات ومتابعتها بسبب ثأر شخصي من بعض الأشخاص ضدي».

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