نائب جمهوري: المسيح حظي بمحاكمة أكثر عدلاً من ترمب

2019/12/19 | 11:58

اخبار السعودية )- قال نائب جمهوري أمس (الأربعاء) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أقرّ مجلس النواب اتّهامه بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونغرس عومل أسوأ مما عومل يسوع المسيح قبل صلبه، الأمر الذي تسبب بجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال باري لودرميلك، النائب عن ولاية جورجيا المحافظة التي تنتمي إلى ما يسمى بولايات حزام الإنجيل: «أريدكم أن تضعوا هذا في ذهنكم: عندما اتُّهم يسوع زوراً بالخيانة، أعطى بيلاطس البنطي يسوع الفرصة ليواجه متّهميه».

وأضاف: «خلال تلك المحاكمة الصورية وفّر بيلاطس البنطي حقوقاً ليسوع أكثر مما وفّره الديمقراطيون للرئيس ولهذه العملية».

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