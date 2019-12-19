صوت معتصمي العراق يصدح مجددا: اسم مستقل لحكومة مصغرة

2019/12/19 | 13:54

اخبار السعودية )- بعد أن كشف عضو في مجلس النواب العراقي منذ أيام عن اجتماع عقده 150 نائباً رفضوا فيه أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، عاد صوت المعتصمين يصدح في ساحة التحرير من جديد، الخميس، رافضا تبني أي

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