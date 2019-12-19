2019/12/19 | 14:02

اخبار السعودية )- كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم (الخميس) أن حركة حزب الله سمت حسان دياب لرئاسة الحكومة القادمة، بينما امتنعت كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن تسمية مرشح.ونقلت الوكالة عن النائب محمد رعد، من كتلة «الوفاء للمقاومة»، الممثلة لـ«حزب الله»، أن الكتلة سمت دياب لترؤس الحكومة المقبلة.فيما نقلت عن النائب سمير الجسر عن «كتلة تيار المستقبل» أن «الكتلة لم تسم أحداً، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحريري يرفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء... و«حزب الله» يرشح دياب) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحريري يرفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء... و«حزب الله» يرشح دياب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).