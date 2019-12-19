كيف استقبل الأميركيون قرار النواب بعزل ترمب؟

2019/12/19 | 14:02

اخبار السعودية )- سيطرت أجواء متوترة أمس (الأربعاء) على أروقة الكونغرس طوال يوم التصويت على عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وانعكست هذه الأجواء المشحونة على شوارع الولايات المتحدة بأكملها، حيث تجمع الأميركيون حول شاشات التلفزيون لمتابعة وقائع جلسة مجلس النواب التاريخية.

وسألت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» مواطنين من 6 ولايات أميركية تحتل أهمية خاصة في تشكيل نتائج الانتخابات الرئاسية، عن رأيهم في الجلسة وفي التصويت على عزل ترمب، وقد تباينت آراء هؤلاء المواطنين بشكل كبير، حيث عبر البعض عن تأييده التام لما حدث في حين أكد البعض الآخر معارضتهم للإجراءات المتخذة.

ولاية أريزونا:

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