«فيسبوك» يمكنه تحديد أماكن مستخدميه حتى عند تعطيلهم خاصية تحديد الموقع

2019/12/19 | 15:35

اخبار السعودية )- اعترف موقع «فيسبوك»، في رسالة إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أنه يمتلك القدرة على تحديد أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد الموقع.

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