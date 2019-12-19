بوتين: إجراءات عزل ترمب بنيت على اتهامات «مختلقة»

2019/12/19 | 15:35

اخبار السعودية )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) إن عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستند إلى قاعدة «مختلقة»، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه ينذر بقرب نهاية حكم الرئيس الأميركي.

وقال بوتين بعد أن صوت مجلس النواب لصالح إقالة ترمب بسبب استغلال السلطة إن الاتهام «لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية».



وأضاف: «ومن غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً».

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