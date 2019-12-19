بوتين: أريد رؤية نهاية للصراع في ليبيا

2019/12/19 | 18:41

اخبار السعودية )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إنه يريد رؤية نهاية للصراع في ليبيا ثم بدء محادثات بين الجانبين المتحاربين.وأضاف، في مؤتمر صحافي سنوي في موسكو، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أنه سيبحث مسألة ليبيا مع وفد تركي يزور روسيا في الأيام المقبلة.وعن الصين، قال الرئيس الروسي إن موسكو لا تعتزم الدخول في تحالف عسكري مع الصين رغم أنها تقدم لها العون في بناء نظام تحذير من الصواريخ الهجومية.وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال بوتين إن روسيا تساعد الصين في بناء نظام التحذير، وأكد اليوم أنه إجراء دفاعي محض.

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