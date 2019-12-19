الشرطة الهندية تعتقل مئات المحتجين وتقطع الاتصالات والإنترنت في العاصمة

2019/12/19 | 18:41

اخبار السعودية )- ألقت الشرطة الهندية في نيودلهي ومدينة بنغالورو الجنوبية القبض على مئات المحتجين، اليوم (الخميس)، وقطعت خدمة الإنترنت في بعض المناطق مع دخول الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، الذي يقول منتقدوه إنه يقوض الأسس العلمانية للدولة، الأسبوع الثاني.

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