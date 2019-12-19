لبنان: حسان دياب لتشكيل حكومة تقنع الشارع والمجتمع الدولي

2019/12/19 | 20:14

اخبار السعودية )- أعلن القصر الجمهوري أن الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي أجريت اليوم (الخميس) إلى هذه النتيجة.

ونال دياب، وهو مهندس وأستاذ جامعي سبق له أن شغل منصب وزير التربية قبل سنوات، 69 صوتاً من أصوات النواب الـ 128، فيما لم يسمِّ 42 نائباً أحداً، وسمّى 13 نائباً سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، ونائب واحد الأكاديمية حليمة قعقور، وتغيّب عن الاستشارات 3 نوّاب.

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