الأمم المتحدة تشيد بدخول المجتمع الدولي «منعطفاً» جديداً في قضية اللاجئين

2019/12/19 | 20:14

اخبار السعودية )- قالت الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن المنتدى العالمي حول اللاجئين في جنيف مكن المجتمع الدولي من دخول «منعطف» جديد؛ خصوصاً عبر تقرير أماكن إعادة إيواء في أوروبا وتعهد بتوفير مليارات الدولارات من أجل اندماج أفضل للاجئ.

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