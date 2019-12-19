«بريكست» في صدارة أولويات أجندة بوريس جونسون

2019/12/19 | 21:16

اخبار السعودية )- وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعماله الجديد، فيما تلت الملكة إليزابيث الثانية برنامج حكومته في لقاء برلماني بعد الفوز الكاسح لحزبه في الانتخابات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وافتتحت الملكة رسمياً البرلمان وسط مراسم رسمية تقليدية أمام مجلس اللوردات ومجلس العموم.ولكن وقبل كلمة الملكة، دعت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤذنة بمعركة دستورية بين لندن وأدنبره.

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