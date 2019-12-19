2019/12/19 | 21:16

اخبار السعودية )- أعلنت مصادر يمنية عسكرية وأخرى حوثية إتمام صفقة تبادل 135 أسيرا ومعتقلا بين الطرفين في تعز اليوم الخميس، بعد جهود بذلها وسطاء قبليون وخارج إطار أي رعاية للأمم المتحدة وفقا للمصادر.

وقال الوسيط الرئيسي الدكتور عبد الله شداد لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي بذلت لإتمام هذه الصفقة والتي كانت محلية وقبلية لم يكن للأمم المتحدة أو منظماتها أي دور فيها، أسفرت عن الإفراج عن 75 معتقلا مدنيا من جانب الحكومة اليمنية مقابل 60 أسير حرب من الجانب الحوثي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبير الوسطاء لـ«الشرق الأوسط»: صفقة الأسرى في تعز جرت بجهود قبلية وليست أممية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبير الوسطاء لـ«الشرق الأوسط»: صفقة الأسرى في تعز جرت بجهود قبلية وليست أممية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).