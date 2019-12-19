العراق.. اغتيال طبيب عالج المتظاهرين مجانا بالناصرية

2019/12/19 | 22:41

اخبار السعودية )- ما زالت عمليات استهداف الناشطين في العراق مستمرة رغم التحذيرات الدولية في هذا الشأن.وفي جديد سلسلة الموت هذه أفادت مصادر "العربية"، الخميس، باغتيال أحد الناشطين العراقيين في مدينة الناصرية جنوب العراق

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