حكومة «الوفاق» في ليبيا توافق على تفعيل الاتفاق العسكري مع تركيا

2019/12/19 | 22:49

اخبار السعودية )- أعلنت حكومة «الوفاق» في ليبيا، اليوم (الخميس)، موافقتها على «تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري» الموقعة مؤخرا مع تركيا، ما يفتح المجال أمام تدخل عسكري مباشر أكثر لأنقرة في ليبيا.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد بيان حكومي بأنه «على إثر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة فائز السراج وافق المجلس بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وحكومة تركيا الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019».

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