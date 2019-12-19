«مجهول» يطلق النار قرب مقر جهاز الأمن الروسي

2019/12/19 | 22:49

اخبار السعودية )- ذكرت مصادر أمنية روسية أن تبادلاً لإطلاق النار، اليوم (الخميس)، قرب مقر جهاز الأمن الروسي، أسفر عن مقتل عنصر أمني وسقوط جرحى.ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن أجهزة الاستخبارات أنّ «مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط قتيل وجرحى».وأضافت أنّ «المشتبه به جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته».وغالباً ما تعني عبارة «تحييد» لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قُتل.

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