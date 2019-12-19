شرطة ذي قار تنفي اغتيال طبيب عالج المتظاهرين بالناصرية

2019/12/19 | 23:43

اخبار السعودية )- نفت شرطة ذي قار، الخميس، خبر اغتيال الطبيب مضر الخيرالله في الناصرية جنوب العراق.وكانت مصادر "العربية"، أفادت باغتيال أحد الناشطين العراقيين في مدينة الناصرية جنوب العراق.وحسب المصادر الضحية هو طبيب

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