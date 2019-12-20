بعد أن قصت شعرها بساحات التظاهر.. شاهد ماذا قالت الطبيبة العراقية

2019/12/20 | 01:16

اخبار السعودية )- تحدثت الطبيبة العراقية التي لفتت أنظار الرأي العام بعد قص شعرها في ساحات التظاهر عن دورها في دعم المحتجين.وقالت شذى جمعة، أنها تمارس دورها في ساحات التظاهر إما كطبيبة أو كمتظاهرة، مؤكدة انها تتظاهر ضد

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