العراق: غالبية برلمانية ترشح محمد علاوي للحكومة

2019/12/20 | 09:25

اخبار السعودية )- فشلت الكتل السياسية في البرلمان العراقي، أمس، في تحديد رئيس جديد للوزراء، مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي يمنحها الدستور للبرلمان لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

لكن 175 نائباً، يمثلون أكثر من الغالبية المطلقة، خالفوا أحزابهم ورشحوا، عبر عريضة قدموها لرئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، شخصية مستقلة، هو الوزير السابق محمد توفيق علاوي، لخلافة عبد المهدي.



وتوقعت مصادر برلمانية أن يصدر صالح مرسوم التكليف، غداً (السبت).

والكرة حالياً في ملعب الرئيس صالح، الذي تولّى مهام رئيس الوزراء المستقيل، بحكم الأمر الواقع، لمدة 15 يوماً.

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