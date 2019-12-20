هل ينجح رئيس الوزراء البريطاني في تمرير اتفاق «بريكست» اليوم؟

2019/12/20 | 10:58

اخبار السعودية )- بعد تأجيل «بريكست» ثلاث مرات وأزمة سياسية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين، يبدأ النواب البريطانيون، اليوم (الجمعة)، تبني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بشأنه، تمهيدا لتنفيذه في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويفترض أن يجري التصويت في قراءة ثانية بُعيد ظهر الجمعة في ويستمينستر مقر مجلس العموم، من أجل إقراره نهائيا بعد أعياد نهاية السنة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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