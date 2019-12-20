2019/12/20 | 11:29

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.وذكر ترمب، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهوداً أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة»، وأضاف: «أريد محاكمة فورية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يريد محاكمة «فورية» في «الشيوخ»... والديمقراطيون يطلبون شهادة كبار مساعديه) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يريد محاكمة «فورية» في «الشيوخ»... والديمقراطيون يطلبون شهادة كبار مساعديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).