الرئيس الصيني: لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون هونغ كونغ وماكاو

2019/12/20 | 11:29

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الجمعة)، إن بلاده لن تسمح أبدا بتدخل قوى أجنبية في شؤون منطقتي هونغ كونغ وماكاو، وذلك خلال أداء حكومة جديدة في ماكاو اليمين الدستورية.

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