العراق.. لا توافق على تسمية رئيس الحكومة وانتهاء المهلة الدستورية

2019/12/20 | 11:36

اخبار السعودية )- تتواصل الاحتجاجات في العراق، الجمعة، فيما انتهت المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفًا للرئيس المستقيل عادل عبدالمهدي.المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم معلنين عن رفضهم ترشيح شخصية من الكتل النيابية

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