العراق: السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة

2019/12/20 | 13:33

اخبار السعودية )- دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها بعد شهرين ونصف شهر من الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن «أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي (...) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة».

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