دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

2019/12/20 | 15:05

اخبار السعودية )- تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كثيراً من الأطعمة المصنَّعة أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة في صورتها الطبيعية.

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