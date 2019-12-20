شاهد... قمصان لاعبي يوفنتوس باللغة العربية بمناسبة استضافة الرياض للسوبر الإيطالي

2019/12/20 | 15:05

اخبار السعودية )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعبيه سوف يرتدون قمصاناً تحمل أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته الأحد المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.وذكر يوفنتوس، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن النادي تعاون مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.

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