مصادر العربية: سليماني هدد الصدر بأن حياته في العراق غير آمنة

2019/12/20 | 15:13

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الجمعة، أن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأن حياته في العراق غير آمنة.كما هدد سليماني الصدر، الموجود في إيران، بالطرد

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