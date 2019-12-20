«فيسبوك» تطور نظام تشغيل هواتف خاصاً بها

2019/12/20 | 17:08

اخبار السعودية )- تقوم شركة «فيسبوك» في الوقت الحالي بتطوير نظام تشغيل خاص بها لتقليل اعتمادها في المستقبل على منافسيها، مثل «أبل» و«غوغل» أصحاب أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في العالم.ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين في «فيسبوك» قولهم لموقع «ذا إنفورميشين» التقني إن نظام التشغيل المخطط له سيتم استخدامه في المنتجات المستقبلية، مثل نظارات الواقع المعزز، والأجهزة المنزلية الذكية.ويشرف على مشروع «فيسبوك» الجديد، مارك لوكوفسكي، أحد مطوري نظام تشغيل «مايكروسوفت ويندوز إن تي».

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