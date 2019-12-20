مساعد بومبيو في بيروت: لا بدّ من إصلاحات هادفة ومستدامة في لبنان

2019/12/20 | 17:08

اخبار السعودية )- أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل للشؤون السياسية ديفيد هيل، إثر لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم (الجمعة)، أنه في لبنان «بناء على طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، للقاء القادة اللبنانيين من أجل البحث في الأوضاع الحالية هنا.وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا».

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