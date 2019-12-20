أميركي ينير 40 ألف مصباح لإسعاد الأطفال المرضى

2019/12/20 | 18:10

اخبار السعودية )- على مدار 40 عاماً، اعتاد الأميركي جيمس بليك إقامة عرض غير تقليدي للأطفال المرضى بمناسبة أعياد الميلاد حيث يقوم بإنارة مصابيح في منزله بنيويورك.

وبحسب قناة «أيه بي سي» الأميركية، اعتاد بليك وزوجته خلال السنوات الماضية الاستعانة بـ200 أو 300 مصباح لتكوين أشكال جذابة تدخل الفرحة على الأطفال، لكن هذا العام قرر أن يتوسع بالاستعانة بـ40 ألف مصباح، بعضها يعود للستينات والسبعينات.

ويوضح أن الدافع وراء هذه الطريقة في الاحتفال، أنه كان يحب هذه الطريقة عندما كان صغيراً.



وقال إن الإعداد لهذا العرض يستغرق من 7 إلى 10 ساعات على مدار شهرين، وإن زوجته وأخواته يساعدنه في ذلك.

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