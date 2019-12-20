2019/12/20 | 20:21

اخبار السعودية )- ذكر شهود عيان في العراق أن ملثمين يستقلون دراجة قاما بقتل الناشط علي العصمي وسط الناصرية، وأضافوا أن الملثمين قتلوه بعد أن قاموا بإنزاله من سيارته في تقاطع الشيباني وسط الناصرية .وتم اغتيال العصمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اغتيال الناشط المدني علي العصمي وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اغتيال الناشط المدني علي العصمي وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).