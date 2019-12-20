السعودية: جريمة تستر تجاري تكشف عن عمليات غسل أموال

2019/12/20 | 22:06

اخبار السعودية )- كشفت جريمة تستر تجاري في السعودية عن تورط أربعة أشخاص في عمليات غسل أموال بنحو 1.3 مليار دولار (خمسة مليارات ريال)؛ حيث صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن 26 عاماً وغرامات بلغت 1.6 مليون دولار (ستة ملايين ريال)، حسبما أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة).

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