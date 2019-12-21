أوروبا الأنثى

2019/12/21 | 00:10

اخبار السعودية )- أوروبا القارة القديمة التي لا يعلوها شيبُ الزمان.أم الاكتشافات وينبوع السيطرة والاختراعات، من القرون الوسطى إلى النهضة إلى التنوير، صانعة التغيير.بعد الحروب والدماء التي أسالها العتاة، اليوم تزحف على قيادتها قوة أخرى، المرأة.ألمانيا بعد الفوهرر أدولف هتلر الرجل العنيد المقاتل بلا حدود، ومن حوله الجنرالات بأحذية الجلد الصلبة، والنياشين تتدلَّى على الصدور تقودها اليوم سيدة مكتنزة تدفع أوروبا أمامها أحياناً وتجرُّها وراءها في الملمات.

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