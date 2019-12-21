2019/12/21 | 02:45

اخبار السعودية )- بعدما بدا قصي السهيل، قيادي حزب «الدعوة» المستقيل المرشح الأوفر حظاً لخلافة عادل عبد المهدي على رأس الحكومة العراقية، بدعم من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، جاء موقف المرجعية الشيعية في النجف أمس، ليحبط مسعى سليماني ويحاصر السهيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يحاصر مرشح سليماني في العراق) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يحاصر مرشح سليماني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).