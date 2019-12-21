ليبيا: سجال روسي ـ تركي حول «المرتزقة»

2019/12/21 | 02:45

اخبار السعودية )- فجرت تطورات الوضع في ليبيا أمس، سجالا حادا بين موسكو وأنقرة حول «المرتزقة»، إذ أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق بالغ» بسبب نية تركيا إرسال قوات إلى ليبيا.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر في الخارجية الروسية أن «إبرام الاتفاق التركي مع حكومة السراج واحتمال زج قوات تركية في ليبيا يبعثان على قلق بالغ لدى موسكو».

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