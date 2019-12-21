العراق.. إحراق مقرات أمنية وحزبية في ذي قار

2019/12/21 | 08:13

اخبار السعودية )- قام متظاهرون، في الساعات الأولى من صباح السبت، بحرق مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات

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