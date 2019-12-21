5 قتلى خلال احتجاجات جديدة على قانون الجنسية في الهند

2019/12/21 | 11:32

اخبار السعودية )- قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون اليوم (السبت)، فيما يدخل الغضب إزاء قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.

وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي المقدسة، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية أوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى عشرين قتيلا منذ بدئها الاسبوع الماضي.

إلى ذلك، قال مصدران بالحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه، اليوم، لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب الاحتجاجات.

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