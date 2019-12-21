تحذير كوري شمالي لواشنطن بعد انتقاداتها بشأن حقوق الإنسان

2019/12/21 | 13:36

اخبار السعودية )- انتقدت كوريا الشمالية اليوم (السبت) الولايات المتحدة لتناولها سجل بيونغ يانغ في حقوق الإنسان، وقالت إن كلمات واشنطن «الخبيثة» لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.وحذر بيان نشرته الوكالة المركزية في كوريا الشمالية نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان، فسوف «تدفع الثمن غالياً».

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