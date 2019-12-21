روسيا والاتحاد الأوروبي يدينان العقوبات الأميركية على خط الغاز «نورد ستريم»

2019/12/21 | 13:36

اخبار السعودية )- أدانت روسيا والاتحاد الأوروبي اليوم (السبت) العقوبات الأميركية ضد الشركات المساهمة في مشروع خط «السيل الشمالي 2» (نورد ستريم 2) للغاز، التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب، أمس (الجمعة).

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها على «فيسبوك» أن «دولة يبلغ دينها 22 ألف مليار دولار تمنع بلدانا تتمتع بالملاءة من تدوير اقتصاداتها الفعلية»، قبل أن تدين «الآيديولوجيا الأميركية التي لا تحتمل المنافسة العالمية».

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