2019/12/21 | 13:52

اخبار السعودية )- يواصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية اعتصامهم ومسيراتهم، السبت، مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة والاستجابة لمطالبهم.وأعلنت مجاميع طلابية مشاركتها في اعتصام قضاء الرميثة في محافظة المثنى، مشيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. احتجاجات الجنوب تتصاعد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. احتجاجات الجنوب تتصاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).