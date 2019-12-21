2019/12/21 | 16:11

اخبار السعودية )- سيطرت وحدات من الجيش اليمني، على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، إن قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش اليمني يسيطر على مواقع في معقل الحوثيين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش اليمني يسيطر على مواقع في معقل الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).