البحرية الأميركية تحظر تطبيق «تيك توك» على هواتف أفرادها

2019/12/21 | 16:11

اخبار السعودية )- حظرت البحرية الأميركية تطبيق الفيديو الصيني الشهير «تيك توك» من الهواتف المحمولة التي تقدمها الحكومة لأفرادها، قائلة إن تطبيق الفيديو القصير الشهير يمثل تهديداً للأمن السيبراني.

وأظهرت نشرة صادرة عن القوات البحرية وتم نشرها على صفحة تخدم أفراد البحرية على «فيسبوك» أن مستخدمي الأجهزة الحكومية الذين يثبّتون تطبيق «تيك توك» ولم يزيلوه سيُمنعون من شبكة الإنترنت التابعة لسلاح القوات البحرية، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تفصح البحرية الأميركية عن المخاطر التي يمثلها التطبيق، لكن متحدثاً باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكولونيل أوريا أورلاند قال

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