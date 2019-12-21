العراق.. دعوات لإضراب عام الأحد

2019/12/21 | 16:26

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون مدنيون، السبت، باستمرار التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية وسط دعوات للإضراب العام يوم غد الأحد، بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن الإصلاحات والتغيير.وشهدت ساحات التظاهرات

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