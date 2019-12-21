بالصور... جونسون يقدم الطعام لجنود بريطانيين في إستونيا

2019/12/21 | 17:44

اخبار السعودية )- قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنفسه طعام الغداء لعدد من أفراد القوات البريطانية الموجودة في قاعدة عسكرية بإستونيا، وذلك تكريماً لتضحياتهم في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد.

ووجه جونسون الشكر للجنود على عملهم في قاعدة تابا العسكرية بالقرب من العاصمة تالين، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن».

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