لمواجهة روسيا والصين... واشنطن تبني قوة لخوض «حرب الفضاء»

2019/12/21 | 17:44

اخبار السعودية )- مع تصديق الرئيس دونالد ترمب على قانون الميزانية العسكرية لعام 2020، بات لدى الولايات المتحدة قوة فضائية مهمتها ضمان الهيمنة الأميركية على ساحة المعركة الجديدة هذه، في مواجهة التحدي الروسي والصيني.

وقال الرئيس خلال حفل خُصص للإعلان عن البرنامج إن «الفضاء هو جبهة الحرب الجديدة في العالم».



وأضاف: «هذا شيء لا يصدق...



إنها خطوة كبيرة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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