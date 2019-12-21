18 قتيلاً بإطلاق نار داخل سجن في هندوراس

2019/12/21 | 19:17

اخبار السعودية )- قتل 18 سجيناً وأصيب 16 في إطلاق نار داخل سجن في هندوراس، ليل الجمعة السبت، وفق إدارة السجون.ولم يتضح سبب إطلاق النار في سجن تيلا، المدينة الساحلية الواقعة في شمال غربي البلاد، وتحدثت إدارة السجون أولاً عن ثلاثة قتلى لكن الحصيلة ارتفعت سريعاً لتبلغ 18 قتيلاً و16 جريحاً، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأمر رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، الثلاثاء، الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على 27 سجناً في البلاد بهدف التصدي لموجة اغتيالات حصلت فيها.ولكن حتى الجمعة، لم يكن العسكريون قد سيطروا على سجن تيلا، بحسب المتحدثة باسم إدارة السجون.

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