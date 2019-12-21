واشنطن: الصراع الليبي يزداد دموية... ولا ننحاز لأي طرف

2019/12/21 | 19:17

اخبار السعودية )- قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المسؤول الذي لم يُكشف إسمه، أن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة «الوفاق» بقيادة فائز السراج، لكنه أضاف أنها لا تنحاز لطرف في الصراع وتتحدث مع جميع الأطراف التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.

وفي سياق متصل، وافق البرلمان التركي اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

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